Записи разговоров Трубы с руководством ОПГ: НАБУ открыло дело о злоупотреблении влиянием, - адвокат
Об этом сообщил адвокат Игорь Головань, обнародовав выписку из Единого реестра досудебных расследований в блоге на "Украинской правде" .
"Получили письмо, в котором сообщалось о выполнении постановления следственного судьи ВАКС от 13.12.2019 года и о внесении в ЕРДР сведений по соответствующему сообщению об уголовных правонарушениях и о начале досудебного расследования в уголовном производстве №52019000000001163 с предварительной квалификацией по ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, - ред.)", - написал Головань.
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Адвокат отметил, что расследование начали в соответствии с постановлением Высшего антикоррупционного суда от 13 декабря.
"04.12.2019 г. направили сообщение об уголовном правонарушении в отношении вероятных разговоров Трубы с Богданом, Смирновым и другими лицами. В определенный в ст. 214 УПК Украины уполномоченные лица НАБУ соответствующие сведения, изложенные в сообщении об уголовных правонарушениях, в ЕРДР не внесли. Их бездействие было обжаловано в Высшем антикоррупционном суде. 13.12.2019 года постановлением ВАКС уполномоченные лица НАБУ обязаны внести в ЕРДР соответствующие сведения по сообщению от 04.12.2019 года и выдать заявителю соответствующую выдержку из ЕРДР", - уточнил Головань.
- Напомним, ранее сообщалось, что ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные дела по поводу Трубы, Богдана и Смирнова по заявлению адвоката пятого президента Украины Петра Порошенко.
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