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Espreso.tvОбществоЗаписи разговоров Трубы с руководством ОПГ: НАБУ открыло дело о злоупотреблении влиянием, - адвокат

Записи разговоров Трубы с руководством ОПГ: НАБУ открыло дело о злоупотреблении влиянием, - адвокат

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту записей разговоров экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы с руководителем Офиса президента Андреем Богданом и его заместителем Андреем Смирновым

Об этом сообщил адвокат Игорь Головань, обнародовав выписку из Единого реестра досудебных расследований в блоге на "Украинской правде" .

"Получили письмо, в котором сообщалось о выполнении постановления следственного судьи ВАКС от 13.12.2019 года и о внесении в ЕРДР сведений по соответствующему сообщению об уголовных правонарушениях и о начале досудебного расследования в уголовном производстве №52019000000001163 с предварительной квалификацией по ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, - ред.)", - написал Головань.

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Адвокат отметил, что расследование начали в соответствии с постановлением Высшего антикоррупционного суда от 13 декабря.

"04.12.2019 г. направили сообщение об уголовном правонарушении в отношении вероятных разговоров Трубы с Богданом, Смирновым и другими лицами. В определенный в ст. 214 УПК Украины уполномоченные лица НАБУ соответствующие сведения, изложенные в сообщении об уголовных правонарушениях, в ЕРДР не внесли. Их бездействие было обжаловано в Высшем антикоррупционном суде. 13.12.2019 года постановлением ВАКС уполномоченные лица НАБУ обязаны внести в ЕРДР соответствующие сведения по сообщению от 04.12.2019 года и выдать заявителю соответствующую выдержку из ЕРДР", - уточнил Головань.

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