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Espreso.tvОбществоИзвестные украинские шоумены презентовали "Украинскую песню года"

Известные украинские шоумены презентовали "Украинскую песню года"

Михаил Поплавский с Олегом Винником представили совместный проект - Национальную музыкальную церемонию "Украинская песня года"

По словам "поющего ректора": важно сохранить национальную идентичность, сформировать золотой фонд украинской песни и продолжить воспитывать чувство патриотизма у молодежи.

Проект "Украинская песня года" основан еще в 2004-м. С каждым годом он расширял творческие рубежи. В 2012 г. проект вышел на международную арену. Телемарафон украинской песни "Песня объединяет нас!", прославил Украину на весь мир, войдя в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный в мире музыкальный марафон в прямом эфире.

"Украинские шоумены решили предоставить "Украинской песне года" второе дыхание, модернизировать, изменить концепцию и привлечь молодых и прогрессивных специалистов. Мы решили возобновить проект "Украинская песня года" и отметить лучших исполнителей страны, которые создают уникальную современную музыку. Тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину во всем мире. А также тех, кто благодаря своему многолетнему творчеству, неразрывно связанному с национальными традициями, этникой, любовью к своей стране и музыкой, стал легендой и примером для поколений украинцев. Украинская песня - вечная, как небо и солнце. Украинская песня - это также и идеология страны, она поднимала дух нации в тяжелые времена. Украинская песня должна доминировать в национальном теле- и радиоэфире, в социальных сетях. Она должна гордо звучать на весь мир. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь и беречь достояние нации ", - сказал Михаил Поплавский, представляя проект.

 

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