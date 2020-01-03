 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине заработает платформа для помощи в поиске работы для людей с инвалидностью

В Украине заработает платформа для помощи в поиске работы для людей с инвалидностью

В Кабмине создадут платформу, которая поможет людям с инвалидностью с поиском работы

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Новый сервис должен "облегчить контакт работодателя и потенциальных работников". В Кабмине также отмечают, что создание рабочих мест для людей с инвалидностью - один из приоритетов правительства.

"Человек с инвалидностью не должен быть изолированной от общества, он должна получать достойный уровень содержания и ухода. А те, кто хотят работать и состояние здоровья позволяет, иметь для этого все возможности ", - комментирует министер социальной политики Юлия Соколовская.

В правительстве также хотят создавать программы профессиональной подготовки для людей с инвалидностью. В частности, из-за введения ваучеров на образование, совместных программ подготовки со службой занятости и работодателями.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 января, 2020 пятница

2 января, 2020 четверг

больше новостей

3 января, 2020 пятница

2 января, 2020 четверг

1 января, 2020 среда

31 декабря, 2019 вторник

30 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать