В Украине заработает платформа для помощи в поиске работы для людей с инвалидностью

3 января, 2020, 12:59

В Кабмине создадут платформу, которая поможет людям с инвалидностью с поиском работы

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Новый сервис должен "облегчить контакт работодателя и потенциальных работников". В Кабмине также отмечают, что создание рабочих мест для людей с инвалидностью - один из приоритетов правительства.

"Человек с инвалидностью не должен быть изолированной от общества, он должна получать достойный уровень содержания и ухода. А те, кто хотят работать и состояние здоровья позволяет, иметь для этого все возможности ", - комментирует министер социальной политики Юлия Соколовская.

В правительстве также хотят создавать программы профессиональной подготовки для людей с инвалидностью. В частности, из-за введения ваучеров на образование, совместных программ подготовки со службой занятости и работодателями.