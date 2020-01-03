В Украине заработает платформа для помощи в поиске работы для людей с инвалидностью
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Новый сервис должен "облегчить контакт работодателя и потенциальных работников". В Кабмине также отмечают, что создание рабочих мест для людей с инвалидностью - один из приоритетов правительства.
"Человек с инвалидностью не должен быть изолированной от общества, он должна получать достойный уровень содержания и ухода. А те, кто хотят работать и состояние здоровья позволяет, иметь для этого все возможности ", - комментирует министер социальной политики Юлия Соколовская.
В правительстве также хотят создавать программы профессиональной подготовки для людей с инвалидностью. В частности, из-за введения ваучеров на образование, совместных программ подготовки со службой занятости и работодателями.
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