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Espreso.tvОбществоВ Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

3 января в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Она продлится до 24 января

Зарегистрироваться можно на сайте своего регионального центра оценивания качества образования.

Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, а по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии и иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета.

Стоимость пробного ВНО колеблется от 138 до 150 грн в зависимости от региона.

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