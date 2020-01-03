В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

3 января, 2020, 09:21

3 января в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Она продлится до 24 января

Зарегистрироваться можно на сайте своего регионального центра оценивания качества образования.

Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, а по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии и иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета.

Стоимость пробного ВНО колеблется от 138 до 150 грн в зависимости от региона.