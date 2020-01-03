В "Слуге народа" назвали повышение пенсионного возраста в Украине неизбежным

3 января, 2020, 13:22

Повышение пенсионного возраста в Украине не является вопросом завтрашнего дня, однако оно неизбежно

Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в интервью агентству " Интерфакс-Украина ".

Третьякова считает, что в Украине необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в году, начиная с 2023 или 2025 года ". По ее словам," иначе мы своих детей обрекаем на еще худшую судьбу и хуже пенсию ".

Глава парламентского комитета заявила, что ресурсы для модернизации солидарной системы ограничены.

"Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им перечисляли пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы ни старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста ", - заявила представитель монобольшинства в Раде.