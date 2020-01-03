В новогодней речи Зеленского увидели плагиат с украинского классика Самчука

3 января, 2020, 19:52

Новогодняя речь президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, содержит плагиат со статьи украинского классика Уласа Самчука "Народ или чернь" от 1941 года

Об этом написала в Facebook филолог Юлия Йонец.

"Пока ждешь бой курантов, одним ухом слушаешь. О языке, улицах и богах... О чтении, паспортах и Шевченко... Слушаешь, а он, филологический мозг работает и не может понять: где это я уже слышал и что не так? А потом бамммццц! Была когда-то в программе литературы 11 класса статья Уласа Самчука "Народ или чернь?". Небольшая такая, 1941 года. Тоже о богах, улицах и чтении. О "кто я", человеческом достоинстве и национальном сознании. Не знаю, кто писал речь слуге народа, но Самчука однозначно читали. Уважение. Круто с первоисточником поработали. Переписали так переписали", - написала Йонець.

Отметим, по состоянию на вечер 3 января со страницы Йонец удалены или скрыты все сообщения.

Еспресо.TV приводит указанные тексты, чтобы читатель мог сравнить и сделать собственный вывод по этому поводу.

Из статьи Уласа Самчука "Народ или чернь" 1941 года:

"И величайшим несчастьем украинского народа было то, что вся его история - перманентное стремление кого-то сделать из нас не то, чем назначила нас природа. Вмешивались в наш родной язык. Вмешивались в наш быт. Вмешивались в наше хозяйство. Всякая власть, которая только ни была на нашей земле, - российская или польская, ничем другим не занималась, а лишь доказывала нам, что мы - не мы, а что-то другое. Это было постоянное ломание нас, уничтожение нас. И тогда нигде, только в наших городах, наших деревнях, наших школах, наших семьях, нам залезали в самую душу, плевали там на все, что для нас святое, не давали возможности защищаться. Последние годы господства большевизма особенно ярко доказали нам, что значит такое вмешательство. Даже те или иные буквы говорили нам произносить так, как хотят они. Диктовали нам наше отношение к чужому, к тому, что нам враждебно. Последствия всего этого на сегодня таковы, что огромная часть нашего, особенно городского, населения с национальной точки зрения представляет собой не что иное, как толпу, не принадлежащую ни к какому народу, которая не имеет ничего святого, не говорит ни на одном языке. Это не народ. Это - чернь, это - безликая, безъязыкая толпа. Особенно это относится к нашей молодежи, которая с национальной точки зрения - самое большое пустое место. Стыдно, больно и противно видеть такое явление на европейском материке, на берегах Днепра, на улицах Киева в 1941 году! Это - больно ранит наше человеческое самолюбие. Это унижает нас в глазах сознательных иностранцев. Это, наконец, отбирает у нас множество творческой активности и энергии. Это явление - первое и основное зло, которое надо вырвать с корнем!

Поэтому - не все равно, кто как говорит, каким богам молится, какие книги читает. Не все равно, какими именами названы улицы наших городов, не все равно, кто является для нас доминирующим Шевченко, или Пушкин. Не все равно, как это часто приходится слышать, кого мы учим в школе, не все равно, какое наше отношение к русской литературе. Нет! Это не все равно... А когда все равно, то это значит, что все равно для вас, кто мы сами! Это значит, что мы не народ, не какая-то общая историческая сборная сила, а невнятная толпа, серая масса, вечно униженная без всяких идеалов чернь".

Из речи Владимира Зеленского 31 декабря 2019 года

"Кто я? Житель Франковска, который защищает свой родной язык? Уроженец Гурзуфа, который хранит свой родной язык? Житель Берегово, который хранит свой родной язык? Или житель Краматорска, который говорит на своем родном языке? Тот, кто выучил украинский? Потому что это нормально знать государственный язык. Или тот, кто не хочет этого делать? Кто я? Тот, кто платит налоги? Кто подрезает на дороге? Держит дома собаку? Рыжий? Мусульманин? Имеет недостатки слуха? Ненавидит оливки? Либерал? Отличник? Не смотрел "Игру престолов"? Сангвиник? Веган? Козерог? Не уступает место в метро? Донор крови? Отказался от пластика?

Это каждый из нас. Это украинцы. Такие как есть. Не идеальные и не святые. Потому что просто люди. Живые. Со своими недостатками и "тараканами". Но в нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано: "Гражданин Украины", который имеет права и обязанности. Мы с вами очень разные. ... Читаем Жадана слушаем Марув? Смотрим "Иронию судьбы" или "Один дома". Болеем за "Динамо" или "Шахтер"? Или вместе за Ломаченко и Усика. Те, кто празднуют 8 Марта? Или наоборот считает его пережитком "совка"? Идем в воскресенье в церковь или ничего не делаем в субботу? Мы те, кто говорит: "Я тебе кохаю" или "Я тебя люблю". Все это и есть мы.

Представьте себе, разве нас мало что объединяет? Мы все равно гордимся великими украинцами. Перестали бы их уважать, узнав за кого на выборах голосовали бы Шевченко или Леся Украинка? Если бы Сковорода или Хмельницкий имели бы разные взгляды по поводу НАТО? Нам было бы важно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский? Что думают Антонов или Королев о растаможивании автомобилей? И как Ступка или Быков относятся к "Нормандскому формату"? Мы ценим их за другое, потому что ценим мы на самом деле другое. ...

В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единственной страной эпизодически. В новом году нам надо быть единственной страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково - это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. Если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить".