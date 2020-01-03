В Киеве проводили следственный эксперимент с Кузьменко как подозреваемой по делу убийства Шеремета
Об этом сообщает hromadske.
Эксперимент проводили с участием криминалистов, сотрудников правоохранительных органов и Юлии Кузьменко. Благодаря этому следственному действию хотели проверить ходьбу подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая хранится в видеоматериалах у следователей.
Подозреваемая была одета в то, что было, вероятно, на ней в день, когда под машину журналиста Павла Шеремета подложили взрывчатку. Отметим, что убийство произошло летом, 20 июля 2016-го.
Адвокат волонтера Юлии Кузьменко Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео материалов дела изображено, что шли два человека. Следствие установило, что вторым человеком, вероятно, был Андрей Антоненко.
Добош уточнил, что следственный эксперимент до сих пор не завершен. Завтра еще будут оформлять все документально и отправлять на экспертизу. Эта часть эксперимента касалась ходьбы Юлии.
Ранее адвокат волонтера Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил, что получил сообщение о следственном эксперименте за час до его проведения. Планировалось, что эксперимент начнется в 18:00, однако его отложили.
Адвокат Кузьменко Владислав Добош рассказал изданию, что эксперимент не начался вовремя из-за того, что стражи порядка на к тому времени не предоставили ему видео из материалов по делу Шеремета. Поэтому он их таки получил в отличие от адвокатов других подозреваемых.
Добош рассказал, что эксперимент не начался вовремя из-за того, что правоохранители до тех пор не предоставили ему видео из материалов по делу Шеремета. Все же он их таки получил, в отличие от адвокатов других подозреваемых.
Сообщение о проведении эксперимента получили также адвокаты Яны Дугарь и Андрея Антоненко. Адвокат последнего отметил, что его подзащитный не участвует в эксперименте, и его уже увезли в следственный изолятор.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
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- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
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