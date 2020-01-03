 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве проводили следственный эксперимент с Кузьменко как подозреваемой по делу убийства Шеремета

В Киеве проводили следственный эксперимент с Кузьменко как подозреваемой по делу убийства Шеремета


фото: ЕРА
На столичных улицах Ивана Франка, Вячеслава Липинского и Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой врачем и волонтером Юлии Кузьменко

Об этом сообщает hromadske.

Эксперимент проводили с участием криминалистов, сотрудников правоохранительных органов и Юлии Кузьменко. Благодаря этому следственному действию хотели проверить ходьбу подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая хранится в видеоматериалах у следователей.

Подозреваемая была одета в то, что было, вероятно, на ней в день, когда под машину журналиста Павла Шеремета подложили взрывчатку. Отметим, что убийство произошло летом, 20 июля 2016-го.

Адвокат волонтера Юлии Кузьменко Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео материалов дела изображено, что шли два человека. Следствие установило, что вторым человеком, вероятно, был Андрей Антоненко.

Добош уточнил, что следственный эксперимент до сих пор не завершен. Завтра еще будут оформлять все документально и отправлять на экспертизу. Эта часть эксперимента касалась ходьбы Юлии.

Ранее адвокат волонтера Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил, что получил сообщение о следственном эксперименте за час до его проведения. Планировалось, что эксперимент начнется в 18:00, однако его отложили.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош рассказал изданию, что эксперимент не начался вовремя из-за того, что стражи порядка на к тому времени не предоставили ему видео из материалов по делу Шеремета. Поэтому он их таки получил в отличие от адвокатов других подозреваемых.

Добош рассказал, что эксперимент не начался вовремя из-за того, что правоохранители до тех пор не предоставили ему видео из материалов по делу Шеремета. Все же он их таки получил, в отличие от адвокатов других подозреваемых.

Сообщение о проведении эксперимента получили также адвокаты Яны Дугарь и Андрея Антоненко. Адвокат последнего отметил, что его подзащитный не участвует в эксперименте, и его уже увезли в следственный изолятор.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
  • 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
  • Апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом несмотря на то, что, по словам экс-нардепа Оксаны Корчинской, взять подозреваемого на поруки готовы 56 человек
  • 25 декабря Юлия Кузьменко Кузьменко подала иск против МВД за слова Авакова в телеэфире.
  • 27 декабря рассмотрение второй апелляции адвокатов на меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко так и не началось, заседание перенесли на 8 января.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 января, 2020 пятница

2 января, 2020 четверг

больше новостей

3 января, 2020 пятница

2 января, 2020 четверг

1 января, 2020 среда

31 декабря, 2019 вторник

30 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать