В 2020 году украинцы будут иметь более 100 дней выходных

3 января, 2020, 14:27

В наступившем году украинцы 8 раз будут отдыхать по 3-4 дня подряд

В частности, несколько выходных по три-четыре дня подряд предусмотрены 4-7 января, 7-9 марта, 18-20 апреля, 1-3 мая, 9-11 мая, 6-8 июня, 27-29 июня, 22-24 августа и 25-27 декабря.

Всего в календаре на 2020 год предусматривается 11 официальных выходных: 1 января - Новый год (среда), 7 января - Рождество Христово по юлианскому календарю (вторник), 8 марта - Международный женский день (воскресенье), 19 апреля - Пасха (воскресенье), 1 мая - Международный день труда (пятница), 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (суббота), 7 июня - день Святой Троицы (воскресенье), 28 июня - День Конституции Украины (воскресенье), 24 августа - День Независимости Украины (понедельник), 14 октября - День защитника Украины (среда) и 25 декабря - Рождество Христово за григорианським календарем (пятница).

В частности, законодательством предусмотрено, что если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то украинцы получают дополнительный выходной в ближайший понедельник.

Итак, выходными днями также будут понедельники 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня, 29 июня.

Кроме того, Кабинет Министров распоряжением от 23 октября 2019 №995-р рекомендовал в целях обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2020 году Рождества Христова руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января .