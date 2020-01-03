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Espreso.tvОбществоСША призвали американцев немедленно покинуть Ирак после нападения на посольство и ракетный удар по аэропорту Багдада

США призвали американцев немедленно покинуть Ирак после нападения на посольство и ракетный удар по аэропорту Багдада

Посольство Соединенных Штатов Америки в Ираке призвало американских граждан срочно покинуть страну после нападения протестующих на американское диппредставительство и ракетного удара США по аэродрому в Багдаде

Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", который относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.

В Пентагоне сообщили, что Сулеймани "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону». Кроме того, генерал и подконтрольные ему силы "Кудс" якобы несут ответственность за смерти сотен американцев и военнослужащих коалиции.

В то же время верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, а также бывший командир Корпуса стражей иранской революции, а ныне секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи уже заявили, что Иран "жестоко отомстит" США за убийство Касема Сулеймани.

  • 31 декабря 2019 в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на территории Ирака. Они кричали «смерть Америке», жгли американские флаги и требовали закрытия посольства США.
  • Позже Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке.
  • В посольство было немедленно переброшены американские войска "с самой смертоносной в мире оружием".
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