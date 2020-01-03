США призвали американцев немедленно покинуть Ирак после нападения на посольство и ракетный удар по аэропорту Багдада

3 января, 2020, 13:39

Посольство Соединенных Штатов Америки в Ираке призвало американских граждан срочно покинуть страну после нападения протестующих на американское диппредставительство и ракетного удара США по аэродрому в Багдаде

Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", который относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.

В Пентагоне сообщили, что Сулеймани "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону». Кроме того, генерал и подконтрольные ему силы "Кудс" якобы несут ответственность за смерти сотен американцев и военнослужащих коалиции.

В то же время верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, а также бывший командир Корпуса стражей иранской революции, а ныне секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи уже заявили, что Иран "жестоко отомстит" США за убийство Касема Сулеймани.