США призвали американцев немедленно покинуть Ирак после нападения на посольство и ракетный удар по аэропорту Багдада
Об этом сообщает агентство Reuters.
Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", который относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
В Пентагоне сообщили, что Сулеймани "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону». Кроме того, генерал и подконтрольные ему силы "Кудс" якобы несут ответственность за смерти сотен американцев и военнослужащих коалиции.
В то же время верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, а также бывший командир Корпуса стражей иранской революции, а ныне секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи уже заявили, что Иран "жестоко отомстит" США за убийство Касема Сулеймани.
- 31 декабря 2019 в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на территории Ирака. Они кричали «смерть Америке», жгли американские флаги и требовали закрытия посольства США.
- Позже Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке.
- В посольство было немедленно переброшены американские войска "с самой смертоносной в мире оружием".
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