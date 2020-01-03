Ради окружающей среды: в Германии впервые за 17 лет снизили цены на железнодорожные билеты

3 января, 2020, 10:22

В Германии впервые за 17 лет снизили стоимость проезда в поездах на большие расстояния для того, чтобы сделать железнодорожный транспорт более привлекательным

Об этом пишет The Guardian.

Компания поездов Intercity Express Deutsche Bahn уменьшает тарифы на 10% для тех пользователей, которые путешествуют на расстоянии более 50 км.

В поездах компании также снижают цены на специальные предложения и дополнительные услуги, в частности транспортировки велосипедов.

Билеты подешевели благодаря уменьшению налога на добавленную стоимость - за поездку по железной дороге нужно будет заплатить 7% вместо 19%.

В Deutsche Bahn считают, что снижение цен поможет компании получить еще 5 млн пассажиров в 2020 году.