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Espreso.tvОбществоРади окружающей среды: в Германии впервые за 17 лет снизили цены на железнодорожные билеты

Ради окружающей среды: в Германии впервые за 17 лет снизили цены на железнодорожные билеты


фото: neustadt-a-rbge.de
В Германии впервые за 17 лет снизили стоимость проезда в поездах на большие расстояния для того, чтобы сделать железнодорожный транспорт более привлекательным

Об этом пишет The Guardian.

Компания поездов Intercity Express Deutsche Bahn уменьшает тарифы на 10% для тех пользователей, которые путешествуют на расстоянии более 50 км.

В поездах компании также снижают цены на специальные предложения и дополнительные услуги, в частности транспортировки велосипедов.

Билеты подешевели благодаря уменьшению налога на добавленную стоимость - за поездку по железной дороге нужно будет заплатить 7% вместо 19%.

В Deutsche Bahn считают, что снижение цен поможет компании получить еще 5 млн пассажиров в 2020 году.

 
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