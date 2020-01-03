Ради окружающей среды: в Германии впервые за 17 лет снизили цены на железнодорожные билеты
3 января, 2020, 10:22
В Германии впервые за 17 лет снизили стоимость проезда в поездах на большие расстояния для того, чтобы сделать железнодорожный транспорт более привлекательным
Об этом пишет The Guardian.
Компания поездов Intercity Express Deutsche Bahn уменьшает тарифы на 10% для тех пользователей, которые путешествуют на расстоянии более 50 км.
В поездах компании также снижают цены на специальные предложения и дополнительные услуги, в частности транспортировки велосипедов.
Билеты подешевели благодаря уменьшению налога на добавленную стоимость - за поездку по железной дороге нужно будет заплатить 7% вместо 19%.
В Deutsche Bahn считают, что снижение цен поможет компании получить еще 5 млн пассажиров в 2020 году.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-