"Тактико-психологический" обыск в Гонтаревой: в сеть слили разговор якобы Трубы из патронатом ГБР
Запись обнародовал Telegram канал "Трубу прорвало".
Собеседники обсуждают необходимость проведения обысков на предприятиях, которые вели дела с госконцерном "Укроборонпром", а также дома в экс-главы НБК Валерии Гонтаревой.
При этом собеседник, якобы Удовиченко, отмечает, что обыски в Гонтаревой является элементом психологического давления.
"Мы же получили обыски по делу о Гонтаревой, там где заявление Вани было. Там Укроборонпром, предприятия-субъекты хозяйствования, которые подпадают под контракты. И место проживания Гонтаревой - тем больше такое - тактико-психологическое ... Я поставил вопрос оперативного сопровождения. Он меня набрал и сказал, что Б.А.Й. (вероятно, глава Офиса президента Украины Богдан Андрей Иосифович - ред.) на месте и все обеспечит, и попросил, чтобы вы набрали А. Б. (вероятно, советник президента Владимира Зеленского Андрей Борисович Ермак - ред.) ", - говорит собеседник, которого Telegram канал называет Удовиченко.
"А. Б.? Это по Гонтаревой?" - переспрашивает собеседник, которого Telegram канал называет Романом Трубой.
"Да. Он команду получил", - отвечает якобы Удовиченко.
По данным канала, разговор происходил 5 сентября 2019 года.
- Напомним, 12 сентября в Киеве по месту прописки Валерии Гонтаревой в квартире на Большой Житомирской представители ГБР взломали дверь и провели обыск .
- Гонтарева заявила, что имеет статус свидетеля по делу , по котором Государственное бюро расследований обыскивало место ее прописки в Киеве.
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