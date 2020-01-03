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Espreso.tvОбщество"Тактико-психологический" обыск в Гонтаревой: в сеть слили разговор якобы Трубы из патронатом ГБР

"Тактико-психологический" обыск в Гонтаревой: в сеть слили разговор якобы Трубы из патронатом ГБР

В сети появилась аудиозапись разговора якобы Романа Трубы в период его руководства Государственным бюро расследований якобы с руководителем патронатной службы ГБР Александром Удовиченко

Запись обнародовал Telegram канал "Трубу прорвало".

Собеседники обсуждают необходимость проведения обысков на предприятиях, которые вели дела с госконцерном "Укроборонпром", а также дома в экс-главы НБК Валерии Гонтаревой.

При этом собеседник, якобы Удовиченко, отмечает, что обыски в Гонтаревой является элементом психологического давления.

"Мы же получили обыски по делу о Гонтаревой, там где заявление Вани было. Там Укроборонпром, предприятия-субъекты хозяйствования, которые подпадают под контракты. И место проживания Гонтаревой - тем больше такое - тактико-психологическое ... Я поставил вопрос оперативного сопровождения. Он меня набрал и сказал, что Б.А.Й. (вероятно, глава Офиса президента Украины Богдан Андрей Иосифович - ред.) на месте и все обеспечит, и попросил, чтобы вы набрали А. Б. (вероятно, советник президента Владимира Зеленского Андрей Борисович Ермак - ред.) ", - говорит собеседник, которого Telegram канал называет Удовиченко.

"А. Б.? Это по Гонтаревой?" - переспрашивает собеседник, которого Telegram канал называет Романом Трубой.

"Да. Он команду получил", - отвечает якобы Удовиченко.

По данным канала, разговор происходил 5 сентября 2019 года.

  • Напомним, 12 сентября в Киеве по месту прописки Валерии Гонтаревой в квартире на Большой Житомирской представители ГБР взломали дверь и провели обыск .
  • Гонтарева заявила, что имеет статус свидетеля по делу , по котором Государственное бюро расследований обыскивало место ее прописки в Киеве.
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