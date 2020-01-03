"Мы создаем государство или колхоз?" - Вакарчук отреагировал стихотворением на новогоднюю речь Зеленского
Нардеп записал чтение стихотворения и выложил запись на ресурс Soundcloud.
Еспресо.TV приводит полный текст стихотворения Вакарчука:
Для мене справді є різниця де,
Для мене є різниця з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки...
А щодо того, хто кому товариш друг і брат,
На щастя кожного я право поважаю,
Але не поважаю я порад,
Як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку, під чобіт зла,
І як закрити гідність у "каптерку",
І тих, хто молиться на голову козла,
І тих хто всує одягає "гімнастерку".
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя,
Старіють очі і від сміху і від сліз,
Та не буває без очей облич.
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей Держави,
Какая разница, под чем, под кем и с чем,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно,
Жувати шоу, чи смоктати серіали,
Яка різниця - сало, чи попкорн,
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,
Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?
Ми творимо державу, чи колгосп?
Ми пишемо історію - чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог,
Чи хочемо під опіум поразки?
Для мене справді є різниця де,
І хто, і з ким готовий побрататись,
Не проживе Держава без людей,
Людей, що вовкодавів не бояться.
- Напомним, президент Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении заявил об отсутствии разницы между патриотами Украины и сторонниками "русского мира", назвав всех одинаково украинцами.
- Речь Зеленского вызвала возмущение и дискуссии в обществе.
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