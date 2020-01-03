План по приватизации в 2019 году выполнили лишь на 3%, - Фонд госимущества

3 января, 2020, 14:08

В 2019 году сумма поступлений в госбюджет от приватизации составила 536, 5 млн грн - поэтому Украина выполнила план приватизации только на 3% в год

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

При этом, госбюджет на 2019 год предполагал, что Украина должна заработать на приватизации 17,1 млрд грн.

В 2020 году Украина рассчитывает получить от приватизации 12 млрд грн.

Отмечается, что в целом Фонд госимущества обеспечил поступление в бюджет почти 2,7 млрд грн.

Основную сумму поступлений госбюджет получил от аренды - 1,5 млрд грн, приватизации - 536, 5 млн грн и от дивидендов - 609, 65 млн грн.

"На деятельность Фонда из бюджета выделили 481, 525 млн грн. А это значит, что мы отдали в государственную казну в 5,59 раз больше чем получили", - говорится в сообщении.