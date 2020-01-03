 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОсвобожденный из плена РФ моряк Эйдер женился на своей девушке

Освобожденный из плена РФ моряк Эйдер женился на своей девушке

Освобожденный из российского плена моряк Андрей Эйдер женился на своей возлюбленной Марине

Об этом сообщает ТСН.

Женитьба состоялось 31 декабря в Киеве на Софийской площади.

Ранее во время пребывания в госпитале после освобождения из плена Андрей Эйдер сделал своей девушке предложение .

На свою свадьбу Эйдер приглашал в частности пятого президента Украины Петра Порошенко, о чем Порошенко писал в Facebook.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

любимый муж

Публикация от Марынад (@marina_slaille)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 января, 2020 пятница

2 января, 2020 четверг

больше новостей

3 января, 2020 пятница

2 января, 2020 четверг

1 января, 2020 среда

31 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать