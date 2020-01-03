Освобожденный из плена РФ моряк Эйдер женился на своей девушке
3 января, 2020, 17:46
Освобожденный из российского плена моряк Андрей Эйдер женился на своей возлюбленной Марине
Об этом сообщает ТСН.
Женитьба состоялось 31 декабря в Киеве на Софийской площади.
Ранее во время пребывания в госпитале после освобождения из плена Андрей Эйдер сделал своей девушке предложение .
На свою свадьбу Эйдер приглашал в частности пятого президента Украины Петра Порошенко, о чем Порошенко писал в Facebook.
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