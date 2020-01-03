Освобожденный из плена РФ моряк Эйдер женился на своей девушке

3 января, 2020, 17:46

Освобожденный из российского плена моряк Андрей Эйдер женился на своей возлюбленной Марине

Об этом сообщает ТСН.

Женитьба состоялось 31 декабря в Киеве на Софийской площади.

Ранее во время пребывания в госпитале после освобождения из плена Андрей Эйдер сделал своей девушке предложение .

На свою свадьбу Эйдер приглашал в частности пятого президента Украины Петра Порошенко, о чем Порошенко писал в Facebook.