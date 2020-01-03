Официальный курс доллар удерживает позиции
3 января, 2020, 10:50
Национальный банк Украины на пятницу, 3 января 2020 года, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 23,69 грн
Такие данные приведены на сайте регулятора.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 23,69 грн за доллар, курс гривны к евро установлен на уровне 26,42 грн.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-