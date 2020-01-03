 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОфициальный курс доллар удерживает позиции

Официальный курс доллар удерживает позиции

Национальный банк Украины на пятницу, 3 января 2020 года, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 23,69 грн

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 23,69 грн за доллар, курс гривны к евро установлен на уровне 26,42 грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 января, 2020 пятница

2 января, 2020 четверг

больше новостей

3 января, 2020 пятница

2 января, 2020 четверг

1 января, 2020 среда

31 декабря, 2019 вторник

30 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать