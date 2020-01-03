Нидерланды официально попрощались с названием "Голландия": это стоило стране 200 000 евро
3 января, 2020, 11:11
С началу 2020 года Нидерланды официально отказались от использования слова "Голландия" для обозначения названия государства
Об этом сообщает euronews.
Все государственные учреждения, СМИ, посольства и учебные заведения теперь используют только название Нидерланды (Netherlands).
Страна также изменила официальный символ - в нем буквы N и L выстроены в форме тюльпана. На проведение ребрендинга выделили уже около 200 000 евро.
Отказ от названия имеет "сформировать унифицированный национальный бренд" и стереть стереотипы, где "Голландия" ассоциируется с наркотиками и проституцией, считают в МИД Нидерландов.
Во время Евровидения-2020 будут использовать только слово "Нидерланды", а олимпийская команда и сборная страны по футболу будут "нидерландскими", а не "голландскими".
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