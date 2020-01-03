Несмотря на ассоциацию с ЕС, в Укрвинпроме намерены дальше производить украинские "коньяк" и "шампанское" на экспорт

3 января, 2020, 14:38

Корпорация "Укрвинпром" собирается продолжить изготовление и экспорт "коньяка Украины" и "шампанского Украины"

Об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook , сообщает "Европейская правда".

В Укрвинпроме объяснили, что виноградно-винодельческая отрасль страны сегодня работает в условиях переходного периода, определены статьей 208 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом относительно использования географических указаний ЕС для обозначения подобных продуктов, происходящих из Украины.

Как отмечается в сообщении, для определенного перечня названий винодельческой продукции, в том числе (в частности) для названий "шампанское" и "коньяк" - это 10-летний переходный период, который действует до 1 января 2026 года. Итак, это неизменная в течение ближайших лет юридическая ситуация.

"Несмотря на взятые на себя обязательства отказаться от ряда географических названий ЕС, в частности" коньяк "и" шампанское ", мы имеем право использовать названия до конца 2025 года. Однако, вследствие политического решения во время подписания Соглашения об ассоциации не было предусмотрено предоставления раньше обусловленных во время переговоров компенсаций или технической помощи производителям винодельческой продукции Украины в случае отказа от употребления географических указаний стран Европы в названиях украинских вин и коньяков ", - сказал Владимир Кучеренко, генеральный директор корпорации "Укрвинпром".

"По оценкам специалистов переход на новые наименования в любом случае связан с существенными финансовыми потерями для украинской винодельческой отрасли - это существенное нагрузки на предприятия. Однако, украинские производители работают над этими изменениями, хотя работа над согласованием новых названий является долговременной", - добавил он.