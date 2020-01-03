Назначение Буряка расследовать "дело Майдана": адвокат семей Небесной сотни заявляет о конфликте интересов
3 января, 2020, 17:22
Адвокат семей погибших активистов Революции Достоинства Евгения Закревская заявила о возможном конфликте интересов у назначенного руководителем отдела ГБР по расследованию "дел Майдана" Александра Буряка
Об этом Закревская написала в Facebook.
"Руководителем отдела по расследованию дел Майдана в ГБР назначили Александра Буряка, бывшего зама директора ГБР. Того же "Сашу", с кем на "пленках ОАСК" судья Вовк согласовывает решение в отношении судьи Майдана Аблова. Напомню, что пленки Вовка возникли именно с дела Майдана по Аблову. А дело Аблова продолжает расследоваться. То есть у Буряка прямой конфликт интересов. Ирина Венедиктова (врио директора ГБР, - ред.), это и есть реакция на обращение Семей Небесной Сотни? Или еще подождать?" - написала Закревская.
- Ранее, в июле 2019 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало записи разговоров председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, из которых следовало, что он давил на коллег-судей, "заказывал" решение суда, шантажировал чиновников и тому подобное.
- На одной из записей речь идет о заместителе Вовка Евгение Аблове, который 9 декабря 2013 г. принял решение "прекратить правонарушение" (протесты в центре Киева, - ред.) и "обеспечить свободное передвижение граждан, автотранспорта и безопасность дорожного движения". Как следствие этого решения, в ночь на 11 декабря 2013 г. состоялась попытка разогнать Майдан.
- Аблов после Революции Достоинства остался работать в Окружном административном суде Киева и хотел возглавить подразделение ГБР в Николаеве, но проиграл конкурс. Из обнародованных НАБУ запросов следует, что судья Вовк пытался помочь Аблову добиться этого назначения путем обжалования решения конкурсной комиссии. С этой целью Вовк в мае 2019 звонил какому-то "Саше" (по данным Слидство.инфо, это был Александр Буряк) для согласования действий с руководством ГБР.
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