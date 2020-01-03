Назначение Буряка расследовать "дело Майдана": адвокат семей Небесной сотни заявляет о конфликте интересов

3 января, 2020, 17:22

Адвокат семей погибших активистов Революции Достоинства Евгения Закревская заявила о возможном конфликте интересов у назначенного руководителем отдела ГБР по расследованию "дел Майдана" Александра Буряка

Об этом Закревская написала в Facebook.

"Руководителем отдела по расследованию дел Майдана в ГБР назначили Александра Буряка, бывшего зама директора ГБР. Того же "Сашу", с кем на "пленках ОАСК" судья Вовк согласовывает решение в отношении судьи Майдана Аблова. Напомню, что пленки Вовка возникли именно с дела Майдана по Аблову. А дело Аблова продолжает расследоваться. То есть у Буряка прямой конфликт интересов. Ирина Венедиктова (врио директора ГБР, - ред.), это и есть реакция на обращение Семей Небесной Сотни? Или еще подождать?" - написала Закревская.