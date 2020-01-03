Налоговая заявила о первом с 2011 года выполнении плана отчислений в госбюджет

3 января, 2020, 16:50

Государственная налоговая служба впервые с 2011 года выполнила план наполнения государственного бюджета

Об этом сообщил в Facebook глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

"Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет! Без давления на плательщиков, без кучи лишних и безосновательных проверок, без необоснованных штрафов и доначислений! Мы сломали эту позорную традицию, введя правильное администрирование на базе аналитической работы. Причем сократив количество плановых и внеплановых проверок на 14%, а в следующем году планируем сократить их еще на 20%", - написал Верланов.

Руководитель Государственной налоговой службы отметил, что поступления в общий фонд госбюджета составили 457,3 млрд грн с перевыполнением на 17,1%.

"Поступления в общий фонд госбюджета составили 457,3 млрд грн, с перевыполнением 17,1% (66,7 млрд грн). Возмещены 151,9 млрд грн НДС, что больше на 15,4% (20,2 млрд грн). выполнение индикативов составляет 100,8%, дополнительно в бюджет обеспечено 3,8 млрд грн ", - написал Верланов.