Константин Елисеев: удачная международная политика Порошенко до сих пор дает результаты несмотря на ошибки и провалы Зеленского

3 января, 2020, 15:58

В прошлом году из-за недальновидной и дилетантской политики действующего президента Зеленского Украина существенно ослабила свои позиции в международной сфере, а те положительные результаты, которые есть, связанные с деятельностью команды пятого президента Петра Порошенко

Об этом в интервью журналистам заявил дипломат, советник пятого президента Украины Константин Елисеев, передает пресс-служба партии "Европейская Солидарность" .

"В 2019 году Украина должна выигрыше в международных судах и трибуналах против России. Также есть положительные предписания Международного трибунала по международному праву по освобождению моряков и трех украинских судов. Есть важные решения Международного суда ООН по делам Украины против РФ. Это вообще уникальные и беспрецедентные решения .

Наши партнеры обращаются к нам за опытом, ведь впервые в истории Международного суда ООН является дело против постоянного члена Совета безопасности ООН ", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что важным стратегическим достижением 2019 года стало окончательное закрепление в Конституции Украины курса в ЕС и НАТО. А среди негативных итогов, по мнению дипломата, является согласование "формулы Штайнмайера", на которое пошел Зеленский.

"Эта формула нам навязывалась уже несколько лет, но мы не могли согласиться на нее без видения всего процесса урегулирования ситуации на Донбассе.

Согласования этой формулы фактически означало согласие на российский сценарий урегулирования ситуации в Донбассе. И это при том, что упустили такие вещи, как дорожная карта имплементации Минска и размещения миротворцев ООН на Донбассе ", - сказал Константин Елисеев.

"Даже наши партнеры подсказывают, в частности посол США Тейлор, что одним из условий восстановления границы должно быть размещение миротворцев ООН. А в коалиционном программе правительства Германии вопрос размещения миротворцев на Донбассе вообще включен отдельным пунктом", - добавил дипломат.

Кроме этого, по его мнению, новая власть не предоставила соответствующую реакцию на возвращение России в ПАСЕ и, по сути, не противодействовала принятию такого решения. Подобные действия команды Зеленского привели к тому, что сегодня заблокировать участие россиян в работе ПАСЕ практически невозможно.