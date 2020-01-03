Канал "Трубу прорвало" слил обсуждение плана поставить "смотрящего" от Коломойского на Центрэнерго

3 января, 2020, 21:21

В сети появилась аудиозапись разговора якобы с Романом Трубой времен его руководства Государственным бюро расследований о назначении негласным куратором Центрэнерго человека от бизнесмена Игоря Коломойского

Запись обнародовал Telegram канал "Трубу прорвало".

По данным канала, собеседники на записи - Роман Труба и начальник второго отдела первого управления досудебных расследований ГБР Максим Резниченко.

Якобы Резниченко сообщает собеседнику о задаче "отработать" текущего негласного куратора Центрэнерго по просьбе людей "из орбиты Коломойского".

"Роман Михайлович, смотрите, у них задача стоит - такой человек Кропачев, который негласно руководит Центрэнерго. У них задача - поработать по этому Кропачеву и его окружению. Но есть проблема. Производство находится в первом отделе... Оно находится физически у следователя, которого я не знаю, я с ним не работал. Как вариант, если заниматься, его как минимум нужно перебросить. Чтобы не было утечек. Что там происходит с производством, я не знаю. Мне перебросили справку. У меня есть информация, что пришли к людям в Центрэнерго. Сказали - у вас есть проблема с электрикой. Их там качает кто-то со стороны... Они просто говорят: надо поработать по Кропачеву. Я так понимаю, стоит задача его оттуда убрать и поставить нового смотрящего ", - говорит якобы Резниченко.

Далее этот собеседник делает вывод, что негласного куратора хотят заменить на человека Коломойского.

"Там есть интересы Коломойского Игорь Валерьича. Люди, которые переживают и мне звонят, которые дали мне эту справку, - они из орбиты Коломойского... Я сказал человеку: какие задачи? Он говорит: задача - поработать по человеку, Кропачево", - добавляет якобы Резниченко.

Якобы Труба во время диалога спрашивает собеседника, встречался ли тот "с человеком по Центрэнерго".

Виталий Кропачев - бизнесмен, которого во времена президентства Петра Порошенко СМИ называли неофициальным куратором энергетического сектора.