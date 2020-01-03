Эксперты назвали самые безопасные авиакомпании мира
3 января, 2020, 11:50
Авиакомпания из Дубая (ОАЭ) Emirates Airlines заняла первое место в рейтинге безопасности по результатам 2019 года
Рейтинг подготовили Гамбургское бюро авиационной безопасности JACDEC в сотрудничестве с журналом Aero International .
"С индексом риска 95,48% Emirates лишь немного опережает другую авиакомпанию из ОАЭ - Etihad Airways (базируется в Абу-Даби - ред.), которая набрала 95,21%", - говорится в сообщении.
По итогам 2019-го предыдущий победитель Finnair опустился на четвертое место, пропустив вперед испанского перевозчика Air Europa.
Полный рейтинг 100 компаний журнал обещает обнародовать 14 января.
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