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Espreso.tvОбществоЭксперты назвали самые безопасные авиакомпании мира

Эксперты назвали самые безопасные авиакомпании мира

Авиакомпания из Дубая (ОАЭ) Emirates Airlines заняла первое место в рейтинге безопасности по результатам 2019 года

Рейтинг подготовили Гамбургское бюро авиационной безопасности JACDEC в сотрудничестве с журналом Aero International .

"С индексом риска 95,48% Emirates лишь немного опережает другую авиакомпанию из ОАЭ - Etihad Airways (базируется в Абу-Даби - ред.), которая набрала 95,21%", - говорится в сообщении.

По итогам 2019-го предыдущий победитель Finnair опустился на четвертое место, пропустив вперед испанского перевозчика Air Europa.

Полный рейтинг 100 компаний журнал обещает обнародовать 14 января.

 

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