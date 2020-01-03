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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: оккупанты обстреляли украинских бойцов из гранатометов и пулеметов

День в зоне ООС: оккупанты обстреляли украинских бойцов из гранатометов и пулеметов

В пятницу, 3 января, по состоянию на 18:00 российские оккупанты на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики обстреляли украинские позиции вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

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