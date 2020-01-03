Boeing потерял статус крупнейшего поставщика самолетов в мире

3 января, 2020, 09:55

Американская компания Boeing впервые с 2011 года уступила звание крупнейшего поставщика самолетов в мире европейскому производителю Airbus

Об этом сообщает НВ.Бизнес со ссылкой на Reuters.

Airbus в 2019 году поставил 863 самолета - на 7,9% больше, чем в 2018-м (800 самолетов). Компания перевыполнила свой план на 2019 год (860 самолетов).

Boeing в января-ноябре поставил 345 самолетов - в два раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года (704 самолета). Агентство отмечает, что потеря лидерства компанией Boeing была ожидаемой.

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