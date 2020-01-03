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Espreso.tvОбществоBoeing потерял статус крупнейшего поставщика самолетов в мире

Boeing потерял статус крупнейшего поставщика самолетов в мире

Американская компания Boeing впервые с 2011 года уступила звание крупнейшего поставщика самолетов в мире европейскому производителю Airbus

Об этом сообщает НВ.Бизнес со ссылкой на Reuters.

Airbus в 2019 году поставил 863 самолета - на 7,9% больше, чем в 2018-м (800 самолетов). Компания перевыполнила свой план на 2019 год (860 самолетов).

Boeing в января-ноябре поставил 345 самолетов - в два раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года (704 самолета). Агентство отмечает, что потеря лидерства компанией Boeing была ожидаемой.

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  • Напомним, в середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.

  • В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.

  • Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 року.Очикуеться, что Boeing возобновит поставки 737 Max в следующем месяце и получит окончательную сертификацию для восстановления коммерческих полетов до января. Издание предполагает, что тогда количество заказов Boeing 737 может увеличиться.

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