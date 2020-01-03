Адвокат Игорь Головань: следователи ГБР не желают являться в суд и давать показания относительно истока секретной информации стране-агрессору

3 января, 2020, 15:42

Следователи ГБР, которых Печерский суд вызвал для дачи показаний по делу, которое было инициировано по иску соратника Януковича Андрея Портнова, но по сути касается так называемого "дела украинских моряков", не желают являться в суд и давать показания. Суд должен допросить их, каким образом секретные материалы из ГБР попадали к посторонним лицам, в частности, публиковались в телеграмм-канале Портнова

Об этом журналистам под стенами ГБР заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, который второй день подряд пытается передать четырем следователем ГБР вызов в суд, передает пресс-служба партии "Европейская Солидарность" .

"Советник директора, так как он там распоряжался и все его слушали, очевидно, он имеет какой-то вес, - отказался назвать свою фамилию, поэтому я не рискну вспомнить, с кем я говорил. Но мне было сообщено, что, возможно, суд ошибся и неправильно решил, чтобы именно я вручал эти повестки. Я, конечно, проинформирую об этом суд. и, фактически, было отказано в предоставлении помощи относительно вручения повесток следователем, было предложено обратиться письменно, что я сделал уже до того, и поэтому единственный вывод, который можно здесь сделать - что не желают следователи Государственного бюро расследований получать повестки и, вероятно, не желают являться в Печерский суд для того, чтобы дать соответствующие показания ", - отметил адвокат.

"Речь идет о" деле моряков ". Речь идет о том, что соответственно, по нашему убеждению, информация, которая была, в том числе и с ограниченным доступом - секретная информация, которая попадает в Государственное бюро расследований, она, грубо говоря, расшифровывается и попадает, в том числе, государства-агрессора. Мы знаем, например, что для проведения экспертизы изымались секретные документы, даже из Генерального штаба, планы Вооруженных сил Украины и так далее ", - объясняет адвокат.

"Мы утверждаем, что это производство - это ничто иное, как канал утечки информации. Информация, которая попадает в Государственное бюро расследований, становится добычей различных телеграмм-каналов, различных сайтов и так далее", - напомнил Игорь Головань.

Он также пояснил, что следователей ГБР должны допросить в суде именно о том, каким путем закрытая информация, которая попадает в Государственное бюро расследований, следует за пределы Государственного бюро расследований. Головань также напомнил, что деятельность ГБР и его экс-директора Романа Трубы должна стать объектом расследования правоохранительных органов.

"Что касается деятельности Государственного бюро расследований по нашим заявлениям зарегистрировано уже шесть уголовных производств. Мы знаем, что были опубликованы разговоры, которые, вероятно, записывались в кабинете бывшего директора ГБР. И все эти вопросы мы ставили перед соответствующими правоохранительными органами. Вынуждены были обращаться в суд, имеем соответствующие решения. есть некоторые уголовные производства уже зарегистрированы, некоторые еще, по которым есть судебные решения, но они не выполнены. И мы видим, что именно в этом деле относительно незаконных действий группы, которая управляла Государственным бюро расследований до прихода нынешнего руководства, как раз пока мы не видим энтузиазма ", - отметил Головань.

"Мы сделаем все возможное, чтобы общественность могла послушать ответы следователей на наши вопросы и не только. Каждый должен делать свое дело. Мы будем добиваться, чтобы вся это группировка, возглавляемая Романом Трубой, которая в свое время использовало Государственное бюро расследований для политических преследований, и для содействия подрывной деятельности государства-агрессора, чтобы эти люди были привлечены к ответственности ", - отметил адвокат Петра Порошенко.