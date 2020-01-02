За 2019 год госбюджет недополучил 35 млрд грн

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины .

Доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2019 составили 998 231,4 млн грн, что на 5,9%, или на 35 263,8 млн грн меньше плана (1033 495,3 млн грн).

По сравнению с аналогичным периодом 2018 доходы госбюджета выросли 7,6%, или на 70 116,5 млн грн.

По оперативным данным Госказначейства, в декабре поступления в госбюджет составили 98 524,2 млн грн, что на 28,8%, или на 22 014,4 млн грн свыше плана. Кроме того, поступления в декабре были на 16,1% или на 13 671,1 млн грн больше, чем в декабре 2018 года.