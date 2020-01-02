За 2019 год госбюджет недополучил 35 млрд грн
2 января, 2020, 18:46
Госбюджет выполнен только на 96,6%, несмотря на рекордные поступления в декабре
Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины .
Доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2019 составили 998 231,4 млн грн, что на 5,9%, или на 35 263,8 млн грн меньше плана (1033 495,3 млн грн).
По сравнению с аналогичным периодом 2018 доходы госбюджета выросли 7,6%, или на 70 116,5 млн грн.
По оперативным данным Госказначейства, в декабре поступления в госбюджет составили 98 524,2 млн грн, что на 28,8%, или на 22 014,4 млн грн свыше плана. Кроме того, поступления в декабре были на 16,1% или на 13 671,1 млн грн больше, чем в декабре 2018 года.
- Ранее сообщалось, что с начала года госбюджет недополучил 51 млрд из-за укрепления гривни.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-