 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа 2019 год госбюджет недополучил 35 млрд грн

За 2019 год госбюджет недополучил 35 млрд грн

Госбюджет выполнен только на 96,6%, несмотря на рекордные поступления в декабре

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины .

Доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2019 составили 998 231,4 млн грн, что на 5,9%, или на 35 263,8 млн грн меньше плана (1033 495,3 млн грн).

По сравнению с аналогичным периодом 2018 доходы госбюджета выросли 7,6%, или на 70 116,5 млн грн.

По оперативным данным Госказначейства, в декабре поступления в госбюджет составили 98 524,2 млн грн, что на 28,8%, или на 22 014,4 млн грн свыше плана. Кроме того, поступления в декабре были на 16,1% или на 13 671,1 млн грн больше, чем в декабре 2018 года.

  • Ранее сообщалось, что с начала года госбюджет недополучил 51 млрд из-за укрепления гривни.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 января, 2020 четверг

больше новостей

2 января, 2020 четверг

1 января, 2020 среда

31 декабря, 2019 вторник

30 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать