В Украине заработал Офис генпрокурора вместо ликвидированной ГПУ
2 января, 2020, 10:19
2 января вместо ликвидированной Генеральной прокуратуры начал работу вновь Офис генерального прокурора
Об этом сообщает Офис генпрокурора в Facebook .
"Офис генерального прокурора - центральный орган в системе прокуратуры. Он начал работу 2 января 2020", - говорится в сообщении.
Новый Офис генпрокурора будет состоять из 12 департаментов, 8 отдельных управлений и 2 специализированных прокуратур.
Всего там будет работать 1500 человек.
Сейчас сайт ГПУ и Facebook-страница ГПУ уже изменили названия Офис генпрокурора.
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