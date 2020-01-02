В Украине заработал Офис генпрокурора вместо ликвидированной ГПУ

2 января, 2020, 10:19

2 января вместо ликвидированной Генеральной прокуратуры начал работу вновь Офис генерального прокурора

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Facebook .

"Офис генерального прокурора - центральный орган в системе прокуратуры. Он начал работу 2 января 2020", - говорится в сообщении.

Новый Офис генпрокурора будет состоять из 12 департаментов, 8 отдельных управлений и 2 специализированных прокуратур.

Всего там будет работать 1500 человек.

Сейчас сайт ГПУ и Facebook-страница ГПУ уже изменили названия Офис генпрокурора.