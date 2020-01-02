В Украине прогнозируют мокрый снег и до 5 ° тепла

2 января, 2020, 09:57

3-4 января в Украине будет тепло, осадков не ожидается, лишь днем 4 января в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег и дождь

Об этом сообщает Укринформ " со ссылкой на Укргидрометцентр.

Температура ночью 1-6 °, в Карпатах 7-12 ° мороза; днем в Украине 0-5 ° тепла. На дорогах западной и восточной части местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м / с, днем 4 января в западных областях местами порывы 15-20 м / с.

В Киеве и области 3-4 января без осадков, лишь днем 4 января местами небольшой мокрый снег и дождь. Ночью 1-6 ° мороза, днем 0-5 ° тепла. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м / с.

5 января синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь; температура в течение суток от 1 ° мороза до 4 ° тепла.