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Espreso.tvОбществоВ РФ заявили, что выдали почти 200 тысяч своих паспортов жителям оккупированного Донбасса

В РФ заявили, что выдали почти 200 тысяч своих паспортов жителям оккупированного Донбасса

В России заявили, что почти 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"В настоящее время более 196 тыясч человек получили гражданство РФ", - говорится в сообщении.

В российском МВД уточнили, что более 136 тысяч из них - жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" и около 60 тысяч - жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

Также отмечается, что 232 заявления о приеме в российское гражданство отклонили из-за ограничений на въезд в Россию, неснятой или непогашенной судимости или преследования в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств.

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