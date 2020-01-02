В РФ заявили, что выдали почти 200 тысяч своих паспортов жителям оккупированного Донбасса
2 января, 2020, 13:56
В России заявили, что почти 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
"В настоящее время более 196 тыясч человек получили гражданство РФ", - говорится в сообщении.
В российском МВД уточнили, что более 136 тысяч из них - жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" и около 60 тысяч - жители из других районов Донецкой и Луганской областей.
Также отмечается, что 232 заявления о приеме в российское гражданство отклонили из-за ограничений на въезд в Россию, неснятой или непогашенной судимости или преследования в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств.
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