В результате пожара на полигоне "Широкий лан" пострадал военный

2 января, 2020, 15:40

Военнослужащий пострадал в результате пожара в палаточном городке на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области

Об этом сообщает Министерство обороны на странице в Facebook.

"На территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, в резултате порыва ветра огонь перекинулся на две другие. Один военнослужащий получил ожоги", - говорится в сообщении.

Сейчас он находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное. По данному факту проводится служебное расследование.