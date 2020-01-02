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Espreso.tvОбществоВ результате пожара на полигоне "Широкий лан" пострадал военный

В результате пожара на полигоне "Широкий лан" пострадал военный

Военнослужащий пострадал в результате пожара в палаточном городке на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области

Об этом сообщает Министерство обороны на странице в Facebook.

"На территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, в резултате порыва ветра огонь перекинулся на две другие. Один военнослужащий получил ожоги", - говорится в сообщении.

Сейчас он находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное.

По данному факту проводится служебное расследование.

Пожар произошел около 5:30 31 декабря.

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