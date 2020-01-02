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Espreso.tvОбществоВ прошлом году на Донбассе уничтожили более 600 оккупантов, почти тысяча ранены, - штаб

В прошлом году на Донбассе уничтожили более 600 оккупантов, почти тысяча ранены, - штаб

В прошлом году на Донбассе уничтожены 619 боевиков, около тысячи ранены

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 г. составили: необратимыми - 619 человек; ранеными и травмированными - 939 человек; вооружения и военной техники - 110 единиц ", - говорится в сообщении.

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