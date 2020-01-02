Работала дипломатом в Москве: что известно о новом представителе США в Украине

2 января, 2020, 15:17

Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин, которая заняла пост временного поверенного в делах США, ранее работала дипломатом в Париже и Москве

Об этом сообщает "Новое время".

"Квин получила диплом бакалавра в области политологии в Лос-Анджелесе (Оксидентал Колледж) и некоторое время работала маркетологом Los Angeles Times, одной из самых тиражных газет США", - говорится в сообщении.

Позже она окончила магистратуру Военного колледжа армии США (в области стратегических исследований).

"На дипломатической службе США Квин работает с 1992 года, когда ее впервые назначили в американское консульство в Париже", - отмечается в сообщении.

Также она отвечала за экономическое сотрудничество с ЕС в представительстве США в Брюсселе, откуда была переведена в Москву, где занималась вопросами окружающей среды и энергетики, а затем в посольство США в Лондоне.

Квин несколько раз выполняла обязанности заместителя председателя американских миссий - в частности в посольствах США в Бангкоке (Таиланд) и Париже (Франция).

Ранее Квин некоторое время работала в Совете национальной безопасности США (консультативный орган Белого дома), где отвечала в том числе за Украину и Беларусь.

В Киев Квин приехала на должность временного поверенного в делах США после того, как американский посол Мари Йованович была внезапно отозвана со своего поста в мае 2019 года. Квин фактически возглавляла американскую миссию меньше месяца - до того, как в июне 2019-го на эту должность назначили экс-посла США в Украине Уильяма Тейлора.

Тейлор вернулся в США, поскольку должность временного поверенного ограничена 200 днями пребывания.

Теперь его функцию снова будет выполнять Кристина Квин. Последние месяцы он работал в Киеве, занимая должность заместителя главы посольства США в Украине.