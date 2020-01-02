"Газовое дело" Онищенко: ВАКС назначил подготовительное судебное заседание в отношении двух человек
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на странице в Facebook.
По материалам стороны обвинения, указанные лица, находясь на должностях директоров обществ, нанесли ущерб ПАО "Укргаздобыча" на сумму свыше 31 млн грн.
"Обвиняемые получали природный газ по заниженным ценам, а затем реализовывали его уже по рыночным ценам, легализируя полученный доход через компании, которые считают подконтрольными экс-нардепу", - говорится в сообщении.
Отметим, 25 июля в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу "газовой схемы", организованной экс-нардепом Александром Онищенко. Тогда в СМИ отмечали, что задержанной является мать Онищенко - Инесса Кадырова.
РБК-Украина писало, что в феврале 2019 г. в суд был подан обвинительный акт, направленный в отношении бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, которого обвиняют в организации "газовой схемы", а также финансового директора подконтрольных бывшему народному депутату предприятий.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-