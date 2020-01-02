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Espreso.tvОбщество"Газовое дело" Онищенко: ВАКС назначил подготовительное судебное заседание в отношении двух человек

"Газовое дело" Онищенко: ВАКС назначил подготовительное судебное заседание в отношении двух человек

Подготовительное судебное заседание состоится в пятницу, 3 января

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на странице в Facebook.

"Подготовительное судебное заседание состоится 3 января в 14:00", - отмечается в сообщении.

По материалам стороны обвинения, указанные лица, находясь на должностях директоров обществ, нанесли ущерб ПАО "Укргаздобыча" на сумму свыше 31 млн грн.

"Обвиняемые получали природный газ по заниженным ценам, а затем реализовывали его уже по рыночным ценам, легализируя полученный доход через компании, которые считают подконтрольными экс-нардепу", - говорится в сообщении.

Отметим, 25 июля в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу "газовой схемы", организованной экс-нардепом Александром Онищенко. Тогда в СМИ отмечали, что задержанной является мать Онищенко - Инесса Кадырова.

РБК-Украина писало, что в феврале 2019 г. в суд был подан обвинительный акт, направленный в отношении бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, которого обвиняют в организации "газовой схемы", а также финансового директора подконтрольных бывшему народному депутату предприятий.

 

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