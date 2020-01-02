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Espreso.tvОбществоНидерланды полностью отказались от названия "Голландия"

Нидерланды полностью отказались от названия "Голландия"

Королевство Нидерланды с 1 января этого года официально отказались от названия "Голландия", которая употреблялась раньше

Об этом сообщает NOS.

"Нидерланды официально отказались от названия" Голландия ". С 1 января компании, органы власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название" Нидерланды ", - говорится в сообщении.

В министерстве иностранных дел Нидерландов отметили, что это было сделано для формирования унифицированного национального бренда. Таким образом правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками. Власти хотят перераспределить туристический поток и снизить нагрузку на Амстердам, Гарлем и Гаагу, которые не могут справиться с количеством туристов.

На реформу названия Нидерланды потратят около 200 тыс. Евро.

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