Нидерланды полностью отказались от названия "Голландия"
2 января, 2020, 10:37
Королевство Нидерланды с 1 января этого года официально отказались от названия "Голландия", которая употреблялась раньше
Об этом сообщает NOS.
"Нидерланды официально отказались от названия" Голландия ". С 1 января компании, органы власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название" Нидерланды ", - говорится в сообщении.
В министерстве иностранных дел Нидерландов отметили, что это было сделано для формирования унифицированного национального бренда. Таким образом правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками. Власти хотят перераспределить туристический поток и снизить нагрузку на Амстердам, Гарлем и Гаагу, которые не могут справиться с количеством туристов.
На реформу названия Нидерланды потратят около 200 тыс. Евро.
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