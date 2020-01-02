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Espreso.tvОбществоНБУ может снизить учетную ставку до 8% уже в 2020 году, - Смолий

НБУ может снизить учетную ставку до 8% уже в 2020 году, - Смолий

Национальный банк может снизить учетную ставку до 8% в 2020 году благодаря замедлению инфляции

Об этом председатель НБУ Яков Смолий сказал в интервью проекту KRYM.

"Учетная ставка сейчас 13,5%. В 2019 году мы снизили ее на 4% - с 18% до 13,5%. Сегодня все макроэкономические показатели говорят о том, что у нас есть все основания продолжить этот тренд в следующем году. Мы в своих макропрогнозах закладывали более медленное снижение учетной ставки и ускорение в случае вхождения инфляции в целевой диапазон. Поскольку инфляция достигла этого уровня (5%, - ред.), мы имеем все основания ускорить этот процесс. Наш прогноз по ставке был 9% на конец [2020] года, 8% - в 2021-м. Мы с коллегами уже обсуждали, что этого показателя мы сможем достичь в следующем году", - заявил он.

Напомним, в ноябре 2019 г. потребительская инфляция достигла среднесрочной цели 5%, которую Национальный банк задекларировал в 2015 году.

С 13 декабря Нацбанк снизил учетную ставку сразу на 2% - до 13,5% годовых.

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