Наводнения в Индонезии: не менее 16 погибших
Об этом сообщает АР.
Ранее сообщалось о девяти погибших Еще более 31000 человек были вынуждены покинуть свои дома.
Villa Nusa Indah 1 bekasi .. pic.twitter.com/DJVUgKofYE- MuslimGarisLucu (@muslimGL) 1 января 2020 г.
Затоплены не менее 169 микрорайонов. Уровень воды местами достигал 2,5 метра, вызвав оползни в районах Богор и Депок в пригороде Джакарты. Чтобы избежать чрезвычайной ситуации в городе отключили электроэнергию и воду.
Halo @BNPB_Indonesia di villa nusa 1 dan 2 bekasi butuh bantuan .. Permukaan air terus naik butuh team rescue secepatnya- MuslimGarisLucu (@muslimGL) 1 января 2020 г.
Banyak keluarga yg terjebak .. @RadioElshinta pic.twitter.com/5z78m7tc9k
Наводнения также затопили взлетно-посадочную полосу местного аэропорта, который из-за этого пришлось закрыть.
Последствия непогоды ликвидируют более 100 000 спасателей.
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