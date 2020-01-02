Наводнения в Индонезии: не менее 16 погибших

2 января, 2020, 09:32

По меньшей мере 16 человек погибли в столице Индонезии Джакарте за сильных дождей и наводнения

Об этом сообщает АР.

Ранее сообщалось о девяти погибших Еще более 31000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Villa Nusa Indah 1 bekasi .. pic.twitter.com/DJVUgKofYE - MuslimGarisLucu (@muslimGL) 1 января 2020 г.



Затоплены не менее 169 микрорайонов. Уровень воды местами достигал 2,5 метра, вызвав оползни в районах Богор и Депок в пригороде Джакарты. Чтобы избежать чрезвычайной ситуации в городе отключили электроэнергию и воду.

Halo @BNPB_Indonesia di villa nusa 1 dan 2 bekasi butuh bantuan .. Permukaan air terus naik butuh team rescue secepatnya

Banyak keluarga yg terjebak .. @RadioElshinta pic.twitter.com/5z78m7tc9k - MuslimGarisLucu (@muslimGL) 1 января 2020 г.



Наводнения также затопили взлетно-посадочную полосу местного аэропорта, который из-за этого пришлось закрыть.

Последствия непогоды ликвидируют более 100 000 спасателей.