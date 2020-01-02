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Espreso.tvОбществоНаводнения в Индонезии: не менее 16 погибших

Наводнения в Индонезии: не менее 16 погибших

По меньшей мере 16 человек погибли в столице Индонезии Джакарте за сильных дождей и наводнения

Об этом сообщает АР.

Ранее сообщалось о девяти погибших Еще более 31000 человек были вынуждены покинуть свои дома.


Затоплены не менее 169 микрорайонов. Уровень воды местами достигал 2,5 метра, вызвав оползни в районах Богор и Депок в пригороде Джакарты. Чтобы избежать чрезвычайной ситуации в городе отключили электроэнергию и воду.


Наводнения также затопили взлетно-посадочную полосу местного аэропорта, который из-за этого пришлось закрыть.

Последствия непогоды ликвидируют более 100 000 спасателей.

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