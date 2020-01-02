Магазины Таиланда отказались от пластиковых пакетов
Об этом сообщает NHK.
"Большие магазины розничной торговли в Таиланде перестали выдавать покупателям целлофановые пакеты, что является частью правительственной программы уменьшения пластикового мусора", - говорится в сообщении.
Как уточняется, начиная с 1 января, прекратили выдавать покупателям одноразовые целлофановые пакеты около 25 тысяч магазинов Таиланда, включая супермаркеты.
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По данным NHK, Таиланд ежегодно использует около 45 млрд целлофановых пакетов. Правительство страны обратилось к гражданам с призывом прекратить пользоваться ими.
Как сообщалось, в ноябре 2019 г. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". Его поддержали 365 народных депутатов.
Документ предлагает запретить распространение пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года.
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