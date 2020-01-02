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Espreso.tvОбществоФСБ пыталась завербовать мариупольского предпринимателя, - контрразведка

ФСБ пыталась завербовать мариупольского предпринимателя, - контрразведка

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку спецслужб РФ завербовать мариупольского предпринимателя

Об этом сообщает СБУ .

Как стало известно, мужчина был задержан сотрудниками ФСБ при пересечении российско-украинской границы.


"С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников украинских правоохранительных органов", - рассказали в СБУ.

В случае отказа россияне угрожали закрыть бизнесмену въезд на территорию России, исключало бы его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.

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