ФСБ пыталась завербовать мариупольского предпринимателя, - контрразведка
2 января, 2020, 14:34
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку спецслужб РФ завербовать мариупольского предпринимателя
Об этом сообщает СБУ .
Как стало известно, мужчина был задержан сотрудниками ФСБ при пересечении российско-украинской границы.
"С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников украинских правоохранительных органов", - рассказали в СБУ.
В случае отказа россияне угрожали закрыть бизнесмену въезд на территорию России, исключало бы его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.
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