Формирования РФ на Донбассе осуществили 3 обстрелы: ранен военный

2 января, 2020, 08:34

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня

Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское террористы вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.