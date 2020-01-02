Формирования РФ на Донбассе осуществили 3 обстрелы: ранен военный
2 января, 2020, 08:34
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня
Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское террористы вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.
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