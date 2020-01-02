Депутаты от "Слуги народа" предлагают изменить регламент Рады

Также законопроектом определяется, что при рассмотрении законопроектов во втором чтении Верховная Рада будет проводить голосование по каждому предложению, поправкам, в отношении которых было принято решение о предварительной поддержке не менее чем одной третью голосов.

Голосование по поводу учтенных главным комитетом предложений, поправок будет проводиться после завершения голосования по поводу отклоненных главным комитетом предложений, поправок. При этом не будет допускаться внесение идентичных предложений и поправок к законопроекту.

Также предлагается определить, что в повестку дня сессии Верховной Рады будут включаться вне очереди без голосования законопроекты, определенные президентом как неотложные.

Напомним, что сейчас голосование в Раде по законопроектах осуществляется во вторник, среду, четверг и иногда - в пятницу.