Денисова: к активисту Приходько не пускают священника

2 января, 2020, 20:53

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует восстановления прав арестованного в аннексирована Крыму активиста Олега Приходько, к которому не пускают священника

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Нашим гражданином подано два ходатайства в администрацию пенитенциарного учреждения о допуске к нему священника, но ответа так и не получено", - написала она.

Она подчеркнула, что это нарушает права заключенного на возможность доступа к квалифицированным представителям любой конфессии, которое закреплено в Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных советом ООН.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой безотлагательно принять меры для восстановления прав Олега Приходько", - добавила она.