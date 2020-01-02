Денисова: к активисту Приходько не пускают священника
2 января, 2020, 20:53
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует восстановления прав арестованного в аннексирована Крыму активиста Олега Приходько, к которому не пускают священника
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Нашим гражданином подано два ходатайства в администрацию пенитенциарного учреждения о допуске к нему священника, но ответа так и не получено", - написала она.
Она подчеркнула, что это нарушает права заключенного на возможность доступа к квалифицированным представителям любой конфессии, которое закреплено в Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных советом ООН.
"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой безотлагательно принять меры для восстановления прав Олега Приходько", - добавила она.
- Недавно Денисова заявила о нарушении прав незаконно осужденных в РФ крымских татар Ибрагимова и Зекирьяева.
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