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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: проводят следственный эксперимент с Кузьменко

Дело Шеремета: проводят следственный эксперимент с Кузьменко

Адвокат Владислав Добош заявляет, что по делу убийства Павла Шеремета следователи проводят следственный эксперимент с его подзащитной, подозреваемой Юлией Кузьменко

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я получил по электронной почте от Бирка (Василий Бирко, следователь, - ред.) сообщение о том, что сегодня (в четверг, - ред.) в 18 часов будет проводиться следственный эксперимент. Это при том, что они не дали нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео, по которому должны проводить следственный эксперимент", - сказал Добош.
Он заявил, что действия следователей являются незаконными. Он рассказал, что ему до сих пор не предоставили все материалы дела, в частности касающиеся камер и самого эксперимента. Добош подчеркнул, что эксперимент нужно проводить в 2:40 ночи, поскольку именно такое время указано на видео с камер наблюдения. Вместе с тем он сказал, что прибудет на 18:00 в МВД.
Впоследствии на странице Добоша появилась информация, что в Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой передали жалобу о нарушении прав задержанной Кузьменко.

"Нарушено право д-ра Кузьменко как человека во время задержания. Она не имела доступа к воде, пище и нормальному отдыху во время задержания и во время судебного заседания. Нарушен принцип презумпции невиновности - несмотря на то, что никто не может считаться виновным до момента доказания его вины, министр МВД, Генпрокурор и Президент объявили ее виновной публично по телевидению", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что нарушено право Кузьменко на справедливый и беспристрастный суд в разумный срок. Прокуроры саботировали рассмотрение дела в суде, ограничивали ее защитника.

"Права Кузьменко как задержанной нарушаются до сих пор. В ИВС ее удерживают больше, чем определено законом (21 день вместо 3 суток), не дают увидеться с родными)", - говорится в заявлении.

Адвокату до сих пор не дают ознакомиться со всеми материалами дела, озвученными МВД публично.

 
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