Дело Шеремета: проводят следственный эксперимент с Кузьменко
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Нарушено право д-ра Кузьменко как человека во время задержания. Она не имела доступа к воде, пище и нормальному отдыху во время задержания и во время судебного заседания. Нарушен принцип презумпции невиновности - несмотря на то, что никто не может считаться виновным до момента доказания его вины, министр МВД, Генпрокурор и Президент объявили ее виновной публично по телевидению", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что нарушено право Кузьменко на справедливый и беспристрастный суд в разумный срок. Прокуроры саботировали рассмотрение дела в суде, ограничивали ее защитника.
"Права Кузьменко как задержанной нарушаются до сих пор. В ИВС ее удерживают больше, чем определено законом (21 день вместо 3 суток), не дают увидеться с родными)", - говорится в заявлении.
Адвокату до сих пор не дают ознакомиться со всеми материалами дела, озвученными МВД публично.
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