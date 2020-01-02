Дело Шеремета: проводят следственный эксперимент с Кузьменко

2 января, 2020, 19:37

Адвокат Владислав Добош заявляет, что по делу убийства Павла Шеремета следователи проводят следственный эксперимент с его подзащитной, подозреваемой Юлией Кузьменко

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я получил по электронной почте от Бирка (Василий Бирко, следователь, - ред.) сообщение о том, что сегодня (в четверг, - ред.) в 18 часов будет проводиться следственный эксперимент. Это при том, что они не дали нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео, по которому должны проводить следственный эксперимент", - сказал Добош.

Он заявил, что действия следователей являются незаконными. Он рассказал, что ему до сих пор не предоставили все материалы дела, в частности касающиеся камер и самого эксперимента. Добош подчеркнул, что эксперимент нужно проводить в 2:40 ночи, поскольку именно такое время указано на видео с камер наблюдения. Вместе с тем он сказал, что прибудет на 18:00 в МВД.

Впоследствии на странице Добоша появилась информация, что в Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой передали жалобу о нарушении прав задержанной Кузьменко.