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Espreso.tvОбществоЧийгоз: Диалога с Зеленским по освобождению крымских татар до сих пор нет

Чийгоз: Диалога с Зеленским по освобождению крымских татар до сих пор нет

Заместитель председателя Меджлиса крымских татар, народный депутат Ахтем Чийгоз заявил, что ни Офис президента, ни сам Владимир Зеленский до сих пор не вышли на диалог с Меджлисом по вопросу освобождения крымских татар с российской заключения

Об этом он сказал в эфире Радио Крим.Реалии.

"У нас диалога, к сожалению, нет. Но вчера мы встречались с премьером (Алексеем Гончаруком - ред.), Мы неплохо пообщались и, к сожалению, премьер, как и мы, не имеет отношения к процессу обмена. Мы обсуждали вопросы в рамках его компетенции. Более часа длилась встреча и я считаю, что для первого раза она прошла нормально ", - отметил Чийгоз.

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