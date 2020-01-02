Чийгоз: Диалога с Зеленским по освобождению крымских татар до сих пор нет

2 января, 2020, 10:45

Об этом он сказал в эфире Радио Крим.Реалии.

"У нас диалога, к сожалению, нет. Но вчера мы встречались с премьером (Алексеем Гончаруком - ред.), Мы неплохо пообщались и, к сожалению, премьер, как и мы, не имеет отношения к процессу обмена. Мы обсуждали вопросы в рамках его компетенции. Более часа длилась встреча и я считаю, что для первого раза она прошла нормально ", - отметил Чийгоз.