Чийгоз: Диалога с Зеленским по освобождению крымских татар до сих пор нет
2 января, 2020, 10:45
Заместитель председателя Меджлиса крымских татар, народный депутат Ахтем Чийгоз заявил, что ни Офис президента, ни сам Владимир Зеленский до сих пор не вышли на диалог с Меджлисом по вопросу освобождения крымских татар с российской заключения
Об этом он сказал в эфире Радио Крим.Реалии.
"У нас диалога, к сожалению, нет. Но вчера мы встречались с премьером (Алексеем Гончаруком - ред.), Мы неплохо пообщались и, к сожалению, премьер, как и мы, не имеет отношения к процессу обмена. Мы обсуждали вопросы в рамках его компетенции. Более часа длилась встреча и я считаю, что для первого раза она прошла нормально ", - отметил Чийгоз.
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