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Espreso.tvОбществоБольшинство украинцев вообще не читают книг, - опрос

Большинство украинцев вообще не читают книг, - опрос

Как показал опрос, проведенный в конце 2019 года, большинство украинцев (57%) практически не читают книг

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group .

По данным опроса, к числу людей, которые более или менее регулярно читают книги, относят себя 43% респондентов.

При этом склонность украинцев к чтению книг в определенной степени зависит от пола, возраста и уровня образования. Так, среди женщин читателей книг можно встретить несколько чаще, чем среди мужчин (соответственно, 47% против 38%).

В возрастном плане читателями книг чаще всего является молодежь от 18 до 30 лет (51%), а реже всего - лица предпенсионного и пенсионного возраста (39%).

Наконец среди лиц, имеющих высшее образование, удельный вес читателей книг заметно выше, чем среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование (соответственно 56% против 30%).

Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 г. среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

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