Адвокат Игорь Головань: Экс-директор ГБР Труба умышленно организовал рассмотрение сомнительных дел именно в Печерском суде

2 января, 2020, 12:42

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба в нарушение закона организовал деятельность Бюро таким образом, чтобы дела рассматривались в Печерском суде, тогда как фактически офис ГБР находится в Шевченковском районе столицы

Об этом заявил журналистам адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, который сегодня пытался по решению суда вручить вызовы на допрос четырем следователем ГБР в деле по иску Андрея Портнова.

"Только что я пытался передать вызов в Печерский суд города Киева, где мы хотели их допросить по поводу того, каким образом закрытая информация об уголовных производствах ГБР разглашается и попадает к различным сомнительным персонажам и в разные сомнительные телеграмм-каналы", - пояснил Игорь Головань, напомнив, что речь идет о неоднократных фактах утечки служебной информации о возбуждении ряда уголовных производств и публикации этих служебных данных в телеграмм-канале Портнова.

По словам Игоря Голованя, в ГБР сообщили, что трое следователей находятся в отпусках, а четвертый не может принять вызов из-за служебной загруженности.

"Суд вызвал по этому делу на допрос в качестве свидетелей четырех следователей ГБР Роженко, Гудченко, Осетрова, Сергеева. Эти следователи дважды не явились на судебное заседание, суду не сообщили о причинах неявки. Допрос следователей в качестве свидетелей очень важен в рассмотрении дела, поскольку необходимо выяснить - кто, каким образом делал слив информации по уголовным производствам, расследуемым ГБР, в частности по "делу моряков", - сообщил Головань.

Он также отметил, что ГБР территориально находится в Шевченковском районе, однако все ходатайства его следователи подают почему-то в Печерский суд столицы.

"Мы сейчас находимся в Шевченковском районе, мы видим, что это Государственное бюро расследований и мы знаем, что весь центральный аппарат ГБР находится здесь. Но мошенническими действиями, не побоюсь этого слова, бывшего председателя ГБР г-на Трубы он пытался представить дело так, будто центральный аппарат ГБР находится в Печерском районе.

Фактически мы все знаем, что других помещений, кроме на улице Петлюры, у Государственного бюро расследований нет. Поэтому все попытки представить, что ГБР находится в Печерском районе, это не более чем фальсификация. По нашему мнению, фальсификация умышленная, направленная на то, чтобы решать, организовывать свои сомнительные оборудки именно в Печерском суде. Я думаю, мы будем настаивать на том, чтобы это безобразие было исправлено и чтобы лица, занимавшиеся этими фальсификациями, понесли ответственность", - подчеркнул адвокат.

Он также обратил внимание, что вчера официальные каналы ГБР обнародовали заявление о существенных нарушениях в деятельности предыдущего руководства Бюро. "Сайт ГБР сообщил, что установлены существенные нарушения в деятельности ГБР - это, как говорят, информация "капитана очевидность". Поскольку преобразования Государственного бюро расследований на контору по политическим преследованиям - это существенные нарушения. В любом случае мне трудно говорить, что будем надеяться, что новое руководство ГБР все эти нарушения законодательства исправит, но давайте на это надеяться, тем более, что мы очень быстро увидим - настроено ли новое руководство на приведение деятельности ГБР в соответствие с действующим законодательством Украины, хотя бы за тем - начнут ли следователи ГБР обращаться с ходатайствами в Шевченковский суд", - отметил Игорь Головань.

Он сообщил, что утром 3 января снова попытается вручить вызовы в суд следователям ГБР.