$ 7,2 млрд за 5 лет: Витренко о доходах от транзита газа из РФ

2 января, 2020, 15:41

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал об основных выгодах для Украины от нового контракта на транзит российского газа

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Более $7,2 млрд за пять лет. Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров за 2020 год и затем по 40 млрд на следующие 4 года, то есть 225 млрд кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей "Газпром" заплатит менее $32 ", - отметил Витренко.

Витренко отметил что плата за организацию транзита является конфиденциальной информацией, однако сами тарифы устанавливает нацрегулятор, и они есть в открытом доступе.

"Замечу, что гарантированные доходы от транзита значительно превышают (маржинальные) затраты на транзит. То есть от этого Украина выиграет, а не проиграет", - добавил Витренко.

Он отметил, что "Нафтогаз" добавляет плату только за свои услуги.

"Если сравнивать с предыдущим контрактом на транзит, то важно понимать, что прямое сравнение некорректно из-за изменения принципов. По старому контракту Газпром ежемесячно платил за объем протранспортированного газа, по новому контракту - за забронированные мощности на точках входа и выхода. Как я уже писал, для Украины новый принцип является более выгодным", - пишет топ-менеджер Нафтогаза.