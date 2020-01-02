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Espreso.tvОбщество$ 7,2 млрд за 5 лет: Витренко о доходах от транзита газа из РФ

$ 7,2 млрд за 5 лет: Витренко о доходах от транзита газа из РФ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал об основных выгодах для Украины от нового контракта на транзит российского газа

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Более $7,2 млрд за пять лет. Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров за 2020 год и затем по 40 млрд на следующие 4 года, то есть 225 млрд кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей "Газпром" заплатит менее $32 ", - отметил Витренко.

Витренко отметил что плата за организацию транзита является конфиденциальной информацией, однако сами тарифы устанавливает нацрегулятор, и они есть в открытом доступе.

"Замечу, что гарантированные доходы от транзита значительно превышают (маржинальные) затраты на транзит. То есть от этого Украина выиграет, а не проиграет", - добавил Витренко.

Он отметил, что "Нафтогаз" добавляет плату только за свои услуги.

"Если сравнивать с предыдущим контрактом на транзит, то важно понимать, что прямое сравнение некорректно из-за изменения принципов. По старому контракту Газпром ежемесячно платил за объем протранспортированного газа, по новому контракту - за забронированные мощности на точках входа и выхода. Как я уже писал, для Украины новый принцип является более выгодным", - пишет топ-менеджер Нафтогаза.

  • Напомним, что 30 декабря НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет и договорились об отзыве и урегулировании судебных споров.

 

 

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