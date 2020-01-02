$ 7,2 млрд за 5 лет: Витренко о доходах от транзита газа из РФ
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Более $7,2 млрд за пять лет. Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров за 2020 год и затем по 40 млрд на следующие 4 года, то есть 225 млрд кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей "Газпром" заплатит менее $32 ", - отметил Витренко.
Витренко отметил что плата за организацию транзита является конфиденциальной информацией, однако сами тарифы устанавливает нацрегулятор, и они есть в открытом доступе.
"Замечу, что гарантированные доходы от транзита значительно превышают (маржинальные) затраты на транзит. То есть от этого Украина выиграет, а не проиграет", - добавил Витренко.
Он отметил, что "Нафтогаз" добавляет плату только за свои услуги.
"Если сравнивать с предыдущим контрактом на транзит, то важно понимать, что прямое сравнение некорректно из-за изменения принципов. По старому контракту Газпром ежемесячно платил за объем протранспортированного газа, по новому контракту - за забронированные мощности на точках входа и выхода. Как я уже писал, для Украины новый принцип является более выгодным", - пишет топ-менеджер Нафтогаза.
- Напомним, что 30 декабря НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет и договорились об отзыве и урегулировании судебных споров.
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