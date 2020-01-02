2 января в зоне ООС: 2 обстрелы боевиков из гранатометов
2 января, 2020, 21:44
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"1 обстрел наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки" ВОСТОК ", а именно:
вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также 1 обстрел противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно: рядом с Орехово - из подствольного гранатомета ", - говорится в отчете ООС.
2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим пре ния огня соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями.
Перевезено 1854 пассажиров. Представители ДСНС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. продолжаются мероприятия по соблюдению прекращения огня.
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