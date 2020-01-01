Вступил в силу закон о предоставлении добровольцам статуса УГБ

1 января, 2020, 10:50

В Украине вступил в силу закон № 329-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции"

Документ был опубликован 24 декабря 2019 в парламентской газете " Голос Украины ", а в заключительных положениях закона отмечается, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.

Так, закон регулирует предоставление статуса участника боевых действий добровольцам. В частности, в перечень участников боевых действий включаются лица, в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в течение не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством нутришних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины.

Закон также распространяет соответствующие государственные социальные льготы и гарантии на этих лиц и членов их семей.

В то же время этот статус не распространяется на работников предприятий, учреждений, организаций, привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, а также лиц, добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение АТО (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность).

Кроме того, с 1 января в Украине вводится в действие закон "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины" О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты "(относительно обеспечения прав военнослужащих ВМС и Воздушных сил ВСУ на получение статуса участника боевых действий)" (№1197).

Это документ относит к участникам боевых действий членов экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, других лиц, которые, находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.