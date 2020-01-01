В Украину вернули картину с Иваном Грозным

1 января, 2020, 19:26

При содействии Министерства культуры, молодежи и спорта в Украину вернулась картина известного украинского художника Михаила Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной"

Об этом сообщает пресс-служба ТКТС .

"Возвращение картины в Украину - это результат многолетней совместной работы и красноречивый жест не только стратегического партнерства между Украиной и США, но и международное признание потерь Украины во время Второй Мировой Войны, ведь с возвращением культурных ценностей законному владельцу - Украине возвращается национальная память о достижениях украинского народа", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что результатом двухлетней кропотливой работы стала передача в дар Украину американскими супругами Трейси картины украинского художника М. Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной", незаконно вывезенной во время оккупации нацистами Днепропетровская 1941-1943 гг., И заявленной к продаже на аукционе "Potomack Сompany" (г. Александрия, штат Вирджиния, США) 2017 года.

"Факты возвращения как считалось десятилетиями утраченных культурных ценностей Украины подтверждают парадигму, что возвращение культурных ценностей - это государственное дело", - подчеркнули в министерстве.

В ТКТС отметили перспективу развития этого сектора, среди ключевых направлений:

- формирование устойчивой политики государства по вопросам возвращения культурных ценностей в международных отношениях;

- предвидение в Государственном бюджете Украины по общему фонду бюджета программы "Мероприятия по поиску и возвращению культурных ценностей Украины";

- культурная адвокация защиты интересов государства в области культурных ценностей путем межведомственного и международного институционального взаимодействия в культурно-политической сфере;

- практическое внедрение мониторинга мировых интернет-аукционов с целью поиска и возвращения утраченных культурных ценностей Украины;

- формирование правовой позиции по защите культурных ценностей, оставленных на временно оккупированных территориях и АР Крым.

Картина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" - огромное полотно высотой в почти полтора человеческого роста и еще большей шириной - была похищена во время Второй мировой художественного музея в тогдашнем Днепропетровске и вывезена из Украины. Далее ее история обрывается к началу 1960-х годов, когда полотно было найдено супругами в купленном доме в Коннектикуте. О бывшем владельце было известно, что он эмигрировал в Штаты из Швейцарии сразу после войны.

Все это время картина оставалась в доме, и когда он был продан в очередной раз в 1980-х годах, полотно оказалось в собственности семьи Трейси.

Когда семья решила переехать в меньшее жилье, они стали распродавать некоторые вещи и в 2017-м обратились в галерею "Потомак" относительно картины. Тогда и выяснилось, что это полотно Михаила Панина, которое было похищено во время Второй мировой войны и вывезено из Украины. Супруги решили вернуть картину домой.