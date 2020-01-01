В полиции объяснили, почему не реагируют на нарушения запрета фейерверков

1 января, 2020, 14:45

Полиция не реагирует на нарушения запрета использовать пиротехнику фейерверков, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины .

"Решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС", - говорится в сообщении.

"Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились", - добавили в МВД.

В ведомстве отметили, что согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.