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Espreso.tvОбществоВ полиции объяснили, почему не реагируют на нарушения запрета фейерверков

В полиции объяснили, почему не реагируют на нарушения запрета фейерверков

Полиция не реагирует на нарушения запрета использовать пиротехнику фейерверков, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины .

"Решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС", - говорится в сообщении.

"Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились", - добавили в МВД.

В ведомстве отметили, что согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

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